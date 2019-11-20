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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Випуск новин за 12:00: Повернення кораблів. Штрафи для водіїв

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 листопада станом на 12:00 – Росія передала Україні кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", що були захоплені у листопаді 2018 року біля Керченської протоки. Сьогодні набув чинності закон, який зобов'язує перевозити дітей у автокріслах. За недотримання вимоги – штраф 510 гривень.

      Також у випуску:

      Навколо директора ДБР Романа Труби розгорівся скандал із записами щодо топ чиновників України.

      Сьогодні у Сумах прощатимуться із комбригом 128 окремої гірсько-штурмової бригади Євгеном Коростильовим.

      Минула доба на фронті, на щастя, пройшла без втрат. Однак бойовики не припиняють обстрілювати наші позиції із забороненої зброї.

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      Теги: Повернення захоплених кораблів Випуск новин Штрафи
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