Выпуск новостей за 12:00: Акция Гандзюк. Минута тишины

В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 12:00 – масштабную акцию в поддержку погибшей херсонской активистки запланировали ее друзья и неравнодушные единомышленники. Так хотят привлечь внимание к делу, которое в последнее время все меньше, волнует правоохранителей. В 1944 году Сталин издал приказ депортировать из Крыма крымских татар. В Украине чествуют молчанием трагедию этого народа.

Также в выпуске: В столице Турции Анкаре в память о жертвах депортации крымских татар возле здания посольства Украины приспустили украинский флаг. На инаугурацию Владимира Зеленского приедут пять европейских президентов. На Луганщине мужчина пришел в банк с гранатой.

Источник: 24 канал