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      Выпуск новостей за 12:00: Акция Гандзюк. Минута тишины

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      В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 12:00 – масштабную акцию в поддержку погибшей херсонской активистки запланировали ее друзья и неравнодушные единомышленники. Так хотят привлечь внимание к делу, которое в последнее время все меньше, волнует правоохранителей. В 1944 году Сталин издал приказ депортировать из Крыма крымских татар. В Украине чествуют молчанием трагедию этого народа.

      Также в выпуске:

      В столице Турции Анкаре в память о жертвах депортации крымских татар возле здания посольства Украины приспустили украинский флаг.

      На инаугурацию Владимира Зеленского приедут пять европейских президентов.

      На Луганщине мужчина пришел в банк с гранатой.

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      Теги: Новости Украины Крымские татары Выпуск новостей Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 канал
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