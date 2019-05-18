Выпуск новостей за 12:00: Акция Гандзюк. Минута тишины
В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 12:00 – масштабную акцию в поддержку погибшей херсонской активистки запланировали ее друзья и неравнодушные единомышленники. Так хотят привлечь внимание к делу, которое в последнее время все меньше, волнует правоохранителей. В 1944 году Сталин издал приказ депортировать из Крыма крымских татар. В Украине чествуют молчанием трагедию этого народа.
Также в выпуске:
В столице Турции Анкаре в память о жертвах депортации крымских татар возле здания посольства Украины приспустили украинский флаг.
На инаугурацию Владимира Зеленского приедут пять европейских президентов.
На Луганщине мужчина пришел в банк с гранатой.
Источник: 24 канал
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