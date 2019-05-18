Випуск новин за 12:00: Акція Гандзюк. Хвилина тиші

У випуску новин за 13 травня станом на 12:00 – масштабну акцію на підтримку загиблої херсонської активістки запланували її друзі, знайомі та небайдужі однодумці. Так хочуть привернути увагу до справи, яка, на їхню думку, хвилює правоохоронців. У 1944 році Сталін видав наказ депортувати з Криму кримських татар. В Україні вшановують мовчанням трагедію цього народу.

Також у випуску: В столиці Туреччини Анкарі в пам'ять про жертв депортації кримських татар біля будівлі посольства України приспустили український прапор. На інаугурацію Володимира Зеленського приїдуть п'ять європейських президентів. На Луганщині чоловік прийшов до банку із гранатою.

Джерело: 24 канал