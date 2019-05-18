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      Випуск новин за 12:00: Акція Гандзюк. Хвилина тиші

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 травня станом на 12:00 – масштабну акцію на підтримку загиблої херсонської активістки запланували її друзі, знайомі та небайдужі однодумці. Так хочуть привернути увагу до справи, яка, на їхню думку, хвилює правоохоронців. У 1944 році Сталін видав наказ депортувати з Криму кримських татар. В Україні вшановують мовчанням трагедію цього народу.

      Також у випуску:

      В столиці Туреччини Анкарі в пам'ять про жертв депортації кримських татар біля будівлі посольства України приспустили український прапор.

      На інаугурацію Володимира Зеленського приїдуть п'ять європейських президентів.

      На Луганщині чоловік прийшов до банку із гранатою.

      blog_ava
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      Теги: Кримські татари Новини України Випуск новин Справа Катерини Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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