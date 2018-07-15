Выпуск новостей за 13:00: Акция в поддержку Сенцова в Киеве. Срыв Brexit

В выпуске новостей за 15 июля по состоянию на 13:00 – в Киеве состоялась глобальная акция в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных "Save Oleg Sentsov". Активисты требовали освобождения всех пленников Кремля. Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила законодателей в попытках сорвать ее план выхода страны из ЕС.

Также в выпуске: В Харькове водитель влетел в коляску с 5-месячным ребенком. 13 июля в Одессе начался девятый кинофестиваль, в этом году фестиваль поддерживает пленника Кремля Олега Сенцова. Ситуация на фронте.