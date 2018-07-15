Випуск новин за 13:00: Акція на підтримку Сенцова у Києві. Зрив Brexit
У випуску новин за 15 липня станом на 13:00 – у Києві відбулась глобальна акція на підтримку Олега Сенцова та інших українських політв'язнів "Save Oleg Sentsov". Активісти вимагали звільнення усіх бранців Кремля. Прем'єр Великої Британії Тереза Мей звинуватила законодавців у спробах зірвати її план виходу країни з ЄС.
Також у випуску:
У Харкові водій влетів у візочок з 5-місячною дитиною.
13 липня в Одесі розпочався дев'ятий кінофестиваль, цього року фестиваль підтримує бранця Кремля Олега Сенцова.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
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