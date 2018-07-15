Випуск новин за 13:00: Акція на підтримку Сенцова у Києві. Зрив Brexit

У випуску новин за 15 липня станом на 13:00 – у Києві відбулась глобальна акція на підтримку Олега Сенцова та інших українських політв'язнів "Save Oleg Sentsov". Активісти вимагали звільнення усіх бранців Кремля. Прем'єр Великої Британії Тереза Мей звинуватила законодавців у спробах зірвати її план виходу країни з ЄС.

Також у випуску: У Харкові водій влетів у візочок з 5-місячною дитиною. 13 липня в Одесі розпочався дев'ятий кінофестиваль, цього року фестиваль підтримує бранця Кремля Олега Сенцова. Ситуація на фронті.