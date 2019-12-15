Выпуск новостей за 13:00: Авария на шахте в Китае. Новая "Мисс мира"

В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 13:00 – на юго-западе Китая затопило угольную шахту. По меньшей мере четверо шахтеров погибли. В Лондоне выбрали новую мисс мира, Ямайка сменила Мексику. Первой стала красавица с карибского острова – 23-летняя Тони-Энн Сингх.

Также в выпуске: В Украине начался второй этап пробной переписи населения. На филиппинском острове Минданао погибла шестилетняя девочка. Она стала жертвой мощного землетрясения, которое потрясло остров утром. Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать взятыми на себя во Франции обязательствами о прекращении огня.