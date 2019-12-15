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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019
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      Выпуск новостей за 13:00: Авария на шахте в Китае. Новая "Мисс мира"

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 13:00 – на юго-западе Китая затопило угольную шахту. По меньшей мере четверо шахтеров погибли. В Лондоне выбрали новую мисс мира, Ямайка сменила Мексику. Первой стала красавица с карибского острова – 23-летняя Тони-Энн Сингх.

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      Теги: Жертвы Китай Выпуск новостей
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