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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 13:00: Аварія на шахті в Китаї. Нова "Міс світу"

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 грудня станом на 13:00 – на південному заході Китаю затопило вугільну шахту. Щонайменше четверо шахтарів загинуло. У Лондоні обрали нову міс світу, Ямайка змінила Мексику. Нею стала красуня з карибського острову – 23-річна Тоні-Енн Сінгх.

      Також у випуску:

      В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення.

      На філіппінському острові Мінданао загинула шестирічна дівчинка. Вона стала жертвою потужного землетрусу, який вразив острів вранці.

      Російські окупаційні війська продовжують нехтувати взятими на себе у Франції зобов'язаннями про припинення вогню.

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      Теги: Випуск новин Китай Жертви
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