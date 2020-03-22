Выпуск новостей за 13:00: Больной коронавирусом священник. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 13:00 – в городке Залещики коронавирус обнаружили у священника. Сейчас режим чрезвычайной ситуации ввели практически во всех южных районах Тернопольщины и в самом областном центре. Одного украинского воина ранено за прошедшие сутки на передовой. В общем оккупанты 10 раз обстреляли позиции нашей армии.

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В Киеве будут дезинфицировать жилые дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Во время карантина доноров крови становится все меньше. Кто-то может добраться до центра сдачи, а кто-то просто боится.

Сегодня в полночь полностью закрывают пункты пропуска на оккупированную территорию.

Коронавирус продолжает распространяться по Украине. За эти сутки инфекцию подхватили еще 6 наших граждан.