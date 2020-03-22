Випуск новин за 13:00: Хворий на коронавірус священник. Ситуація на фронті
У випуску новин за 22 березня станом на 13:00 – у містечку Заліщики коронавірус виявили у священника. Зараз режим надзвичайної ситуації ввели практично у всіх південних районах Тернопільщини і в самому обласному центрі. Одного українського воїна поранено минулої доби на передовій. Загалом окупанти 10 разів обстріляли позиції нашої армії.
Також у випуску:
У Києві будуть дезінфікувати житлові будинки, аби запобігти поширенню коронавірусу.
Під час карантину донорів крові стає все менше. Хтось не може дістатись до центру здачі, а хтось просто боїться.
Сьогодні опівночі повністю закривають пункти пропуску на окуповану територію.
Коронавірус продовжує ширитись Україною. Цієї доби інфекцію підхопили ще 6 наших громадян.
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