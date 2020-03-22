Випуск новин за 13:00: Хворий на коронавірус священник. Ситуація на фронті

У випуску новин за 22 березня станом на 13:00 – у містечку Заліщики коронавірус виявили у священника. Зараз режим надзвичайної ситуації ввели практично у всіх південних районах Тернопільщини і в самому обласному центрі. Одного українського воїна поранено минулої доби на передовій. Загалом окупанти 10 разів обстріляли позиції нашої армії.

Також у випуску: У Києві будуть дезінфікувати житлові будинки, аби запобігти поширенню коронавірусу. Під час карантину донорів крові стає все менше. Хтось не може дістатись до центру здачі, а хтось просто боїться. Сьогодні опівночі повністю закривають пункти пропуску на окуповану територію. Коронавірус продовжує ширитись Україною. Цієї доби інфекцію підхопили ще 6 наших громадян.