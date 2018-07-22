Выпуск новостей за 13:00: Борьба с суррогатным туризмом. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 22 июля по состоянию на 13:00 – в парламенте Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает, что только те, кто постоянно проживает в Украине, будут иметь право на детей от суррогатных матерей. Пророссийские силы 15 раз открывали огонь по позициям украинских военных, потерь в рядах ВСУ нет.
Также в выпуске:
Украинец Александр Усик одолел россиянина Мурата Гассиева в финальной суперсерии по боксу в тяжелом весе.
180 лет каждому – такой приговор получили два украинца в Греции за транспортировку нелегалов.
В Одессе завершились международные учения See Breeze 2018.
Источник: 24 канал
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