Випуск новин за 13:00: Боротьба з сурогатним туризмом. Ситуація на фронті

У випуску новин за 22 липня станом на 13:00 – у парламенті України зареєстрували законопроект, який передбачає, що лише ті, хто постійно проживає в Україні, матимуть право на дітей від сурогатних матерів. Проросійські сили 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, втрат у лавах ЗСУ немає.

Також у випуску: Українець Олександр Усик здолав росіянина Мурата Гассієва у фінальній суперсерії з боксу у важкій вазі. 180 років кожному – такий вирок отримали два українці у Греції за транспортування нелегалів. У Одесі завершились міжнародні навчання See Breeze 2018.