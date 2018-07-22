Випуск новин за 13:00: Боротьба з сурогатним туризмом. Ситуація на фронті
У випуску новин за 22 липня станом на 13:00 – у парламенті України зареєстрували законопроект, який передбачає, що лише ті, хто постійно проживає в Україні, матимуть право на дітей від сурогатних матерів. Проросійські сили 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, втрат у лавах ЗСУ немає.
Також у випуску:
Українець Олександр Усик здолав росіянина Мурата Гассієва у фінальній суперсерії з боксу у важкій вазі.
180 років кожному – такий вирок отримали два українці у Греції за транспортування нелегалів.
У Одесі завершились міжнародні навчання See Breeze 2018.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі