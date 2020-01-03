Выпуск новостей за 13:00: Бывшие пленные без жилья. Наводнение в Индонезии

В выпуске новостей за 3 января по состоянию на 13:00 – заместитель главного врача "Феофании" рассказал, что большинство освобожденных из ОРДЛО украинцев не имеют жилья, а их семьи находятся на оккупированных территориях. Число жертв масштабного наводнения в Индонезии возросло до 43 человек. В столице Джакарте продолжаются поисково-спасательные работы. 35 тысяч человек эвакуировали.

Также в выпуске: Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента. В городке Сундалсор на западе Норвегии зарегистрировали новый температурный рекорд зимой – 19 градусов тепла. Российские наемники продолжают обстреливать позиции украинских военных: за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. Военные США в Багдаде ликвидировали иранского генерала Касима Сулеймани. Он погиб во время трех авиаударов по военной базе рядом с аэропортом иракской столицы.