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      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      Выпуск новостей за 13:00: Бывшие пленные без жилья. Наводнение в Индонезии

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 января по состоянию на 13:00 – заместитель главного врача "Феофании" рассказал, что большинство освобожденных из ОРДЛО украинцев не имеют жилья, а их семьи находятся на оккупированных территориях. Число жертв масштабного наводнения в Индонезии возросло до 43 человек. В столице Джакарте продолжаются поисково-спасательные работы. 35 тысяч человек эвакуировали.

      Также в выпуске:

      Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента.

      В городке Сундалсор на западе Норвегии зарегистрировали новый температурный рекорд зимой – 19 градусов тепла.

      Российские наемники продолжают обстреливать позиции украинских военных: за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня.

      Военные США в Багдаде ликвидировали иранского генерала Касима Сулеймани. Он погиб во время трех авиаударов по военной базе рядом с аэропортом иракской столицы.

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      Теги: Новости Украины Обмен пленными Стихийный бедствия Индонезия Выпуск новостей
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