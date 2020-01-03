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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 13:00: Колишні полонені без житла. Підтоплення в Індонезії

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 січня станом на 13:00 – заступник головного лікаря "Феофанії" розповів, що більшість звільнених з ОРДЛО українців не мають житла, а їхні родини знаходяться на окупованих територіях. Кількість жертв масштабного підтоплення в Індонезії зросла до 43 осіб. В столиці Джакарті тривають пошуково-рятувальні роботи. 35 тисяч людей евакуювали.

      Також у випуску: 

      Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, клопотатиме про повторне проведення слідчого експерименту.

      У містечку Сундалсор на заході Норвегії зареєстрували новий температурний рекорд взимку – 19 градусів тепла.

      Російські найманці продовжують обстрілювати позиції українських військових: за минулу добу чотири рази порушили режим припинення вогню.

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      Теги: Новини України Випуск новин Індонезія Стихійні лиха Обмін полоненими
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