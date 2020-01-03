Випуск новин за 13:00: Колишні полонені без житла. Підтоплення в Індонезії

У випуску новин за 3 січня станом на 13:00 – заступник головного лікаря "Феофанії" розповів, що більшість звільнених з ОРДЛО українців не мають житла, а їхні родини знаходяться на окупованих територіях. Кількість жертв масштабного підтоплення в Індонезії зросла до 43 осіб. В столиці Джакарті тривають пошуково-рятувальні роботи. 35 тисяч людей евакуювали.

Також у випуску: Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, клопотатиме про повторне проведення слідчого експерименту. У містечку Сундалсор на заході Норвегії зареєстрували новий температурний рекорд взимку – 19 градусів тепла. Російські найманці продовжують обстрілювати позиції українських військових: за минулу добу чотири рази порушили режим припинення вогню. Військові США у Багдаді ліквідували іранського генерала Касіма Сулеймані. Він загинув під час трьох авіаударів по військовій базі поруч з аеропортом іракської столиці.