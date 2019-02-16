Выпуск новостей за 13:00: Чрезвычайное положение в США. Конференция в Мюнхене

В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 13:00 – Президент США Дональд Трамп 15 февраля подписал документ о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны. На Мюнхенской конференции по безопасности выступит Петр Порошенко и представит доказательства российского вмешательства в украинские выборы.

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Сутки на фронте прошли сложно, вследствие обстрелов погиб один из наших защитников, еще двое получили ранения.

Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законов, который существенно увеличивает помощь Украине на 2019 год – почти до 700 миллионов долларов.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендует от 19 до 24 лет тюремного заключения для экс-главы предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта.