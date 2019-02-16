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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 13:00: Чрезвычайное положение в США. Конференция в Мюнхене

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 13:00 – Президент США Дональд Трамп 15 февраля подписал документ о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны. На Мюнхенской конференции по безопасности выступит Петр Порошенко и представит доказательства российского вмешательства в украинские выборы.

      Также в выпуске:

      Сутки на фронте прошли сложно, вследствие обстрелов погиб один из наших защитников, еще двое получили ранения.

      Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законов, который существенно увеличивает помощь Украине на 2019 год – почти до 700 миллионов долларов.

      Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендует от 19 до 24 лет тюремного заключения для экс-главы предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

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      Теги: Выпуск новостей Новости США Дональд Трамп Мюнхенская конференция
      Источник: 24 канал
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