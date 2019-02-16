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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 13:00: Надзвичайний стан у США. Конференція у Мюнхені

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 лютого станом на 13:00 – президент США Дональд Трамп 15 лютого підписав документ про введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни. На Мюнхенській безпековій конференції виступить Петро Порошенко, який представить докази російського втручання в українські вибори.

      Також у випуску: 

      Доба на фронті минула складно, внаслідок обстрілів загинув один із наших захисників, ще двоє отримали поранення.

      Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законів, який суттєво збільшує допомогу Україні на 2019 рік – майже до 700 мільйонів доларів.

      Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендує від 19 до 24 років тюремного ув'язнення для екс-глави передвиборного штабу президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 16 лютого: майже весна прийшла в Україну, але не у всі області
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      Теги: Випуск новин Новини США Дональд Трамп Мюнхенська конференція
      Джерело: 24 канал
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