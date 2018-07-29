Выпуск новостей за 13:00: Дело Манафорта. Землетрясение в Индонезии
В выпуске новостей за 29 июля по состоянию на 13:00 – следователи предоставили более 300 документов, в которых содержатся детали сотрудничества бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с Виктором Януковичем. В Индонезии 14 человек погибли из-за мощного землетрясения.
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Источник: 24 канал
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