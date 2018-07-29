Випуск новин за 13:00: Справа Манафорта. Землетрус в Індонезії
У випуску новин за 29 липня станом на 13:00 – слідчі надали понад 300 документів, у яких містяться деталі співпраці колишнього глави передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта з Віктором Януковичем. В Індонезії 14 людей загинуло через потужний землетрус.
Також у випуску:
Проросійські бойовики обстріляли селище Кримське, двоє українських військових загинуло.
У Києві іномарка протаранила авто з немовлям усередині.
Японію накрив потужний тайфун "Джондарі", постраждало щонайменше 23 людини.
Джерело: 24 канал
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