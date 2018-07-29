Випуск новин за 13:00: Справа Манафорта. Землетрус в Індонезії

У випуску новин за 29 липня станом на 13:00 – слідчі надали понад 300 документів, у яких містяться деталі співпраці колишнього глави передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта з Віктором Януковичем. В Індонезії 14 людей загинуло через потужний землетрус.

Також у випуску: Проросійські бойовики обстріляли селище Кримське, двоє українських військових загинуло. У Києві іномарка протаранила авто з немовлям усередині. Японію накрив потужний тайфун "Джондарі", постраждало щонайменше 23 людини.