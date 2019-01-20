Выпуск новостей за 13:00: День памяти "киборгов". Пожар на Куршавеле

В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 13:00 – на территории Министерства обороны Украины состоялись торжественные мероприятия по чествованию украинских военных. На курорте Куршавель во французских Альпах вспыхнул крупный пожар. Жертвами пожара стали 2 человека, еще по меньшей мере 14 человек пострадали.

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