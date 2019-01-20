Випуск новин за 13:00: День пам'яті "кіборгів". Пожежа на Куршавелі

У випуску новин за 20 січня станом на 13:00 – в Україні згадують "кіборгів", які захищали Донецький аеропорт, на території Міністерства оборони відбулися урочисті заходи із вшанування військових. На курорті Куршавель у французьких Альпах спалахнула велика пожежа. Жертвами пожежі стали 2 людей, ще щонайменше 14 осіб постраждали.

Також у випуску:

Львівська поліція відкрила кримінальну справу на двох студентів, які знущались над котом та фільмували усе на відео.

У Болівії не розминулися 2 автобуси. Внаслідок лобового зіткнення 22 людини загинуло, ще 37 постраждали.

В Україну повертається справжня зима, першими відчули на собі зниження температури Карпатський регіон та центральні області.