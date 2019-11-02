Выпуск новостей за 13:00: Дубневичу выбирают меру пресечения. Секс-скандал Яременко
В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 13:00 – суд продолжил избирать меру пресечения Ярославу Дубневичу. Богдан Яременко написал заявление на отставку с должности главы Комитета по иностранным делам.
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