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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      24 Канал Програми Випуск новин
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Випуск новин за 13:00: Дубневичу обирають запобіжний захід. Секс-скандал Яременка

      Випуск новин 12

      У випуску новин за 2 листопада станом на 13:00 – суд продовжив обирати запобіжний захід Ярославу Дубневичу. Богдан Яременко написав заяву на відставку з посади голови Комітету із закордонних справ.

      Також у випуску:

      Дональд Трамп готовий зачитати стенограму бесіди з Президентом України Володимиром Зеленським у прямому ефірі американського телебачення, сидячи біля каміну.

      Бойовики мінами 120-го калібру "поливали" наші позиції поблизу Старогнатівки, що на Донеччині. На щастя, обійшлось без втрат.

      У Кропивницькому 8-річний школяр уклав цікаве парі з батьками. Вони домовились, якщо син набере мільйон лайків під фото в інстаграмі, ті придбають йому песика.

      blog_ava
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      Теги: Ярослав Дубневич Богдан Яременко Випуск новин
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