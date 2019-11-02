Випуск новин за 13:00: Дубневичу обирають запобіжний захід. Секс-скандал Яременка

У випуску новин за 2 листопада станом на 13:00 – суд продовжив обирати запобіжний захід Ярославу Дубневичу. Богдан Яременко написав заяву на відставку з посади голови Комітету із закордонних справ.

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