Выпуск новостей за 13:00: Эвакуация украинцев из ОАЭ. Визит Зеленского на Донбасс
В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 13:00 – 113 граждан Украины вернулись на Родину из Объединенных Арабских Эмиратов. Чартерный спецрейс прибыл в Борисполь сегодня ночью. Президент Владимир Зеленский проинспектировал работу палаточного городка для больных COVID-19 в Донецкой области.
Также в выпуске:
Коронавирусом на Буковине заразились 5 священников. Первый зараженный контактировал с сотней верующих, а также с четырьмя коллегами.
Первую смерть от COVID-19 зафиксировали на Хмельнитчине. Там умерла сотрудница местной больницы.
Масштабная смертельная авария со скорой случилась в Харькове. Три человека погибли, еще четверо – в больнице с травмами разных степеней тяжести.
На Донбассе российские наемники 15 раз открывали огонь по позициям наших военных, в результате один боец – ранен.
Читайте также
Выбор редакции
-
Коломойський проти Українисегодня , 14:00
-
В Польше несовершеннолетние украинские студенты не могут выходить даже в магазин из-за карантинасегодня , 11:34
-
На Донбассе российские наемники устроили обстрел: ранены украинские защитникисегодня , 10:40
-
Комендантский час возможен только при условии введения чрезвычайного положения, – полициясегодня , 10:47
-
Прогноз погоды на 11 апреля: в Украине будет солнечно, на Юге и Востоке немного похолодаетсегодня , 09:15
-
Что грозит нефтегазовой промышленности в 2020 годусегодня , 10:39