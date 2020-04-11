Выпуск новостей за 13:00: Эвакуация украинцев из ОАЭ. Визит Зеленского на Донбасс

В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 13:00 – 113 граждан Украины вернулись на Родину из Объединенных Арабских Эмиратов. Чартерный спецрейс прибыл в Борисполь сегодня ночью. Президент Владимир Зеленский проинспектировал работу палаточного городка для больных COVID-19 в Донецкой области.

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