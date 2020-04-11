Випуск новин за 13:00: Евакуація українців з ОАЕ. Візит Зеленського на Донбас
У випуску новин за 11 квітня станом на 13:00 – 113 громадян України повернулися на Батьківщину з Об'єднаних Арабських Еміратів. Чартерний спецрейс прибув до Борисполя сьогодні уночі. Президент Володимир Зеленський проінспектував роботу наметового містечка для хворих на COVID-19 на Донеччині.
Також у випуску:
Коронавірусом на Буковині інфікувалися 5 священників. Перший заражений контактував із сотнею вірян, а також з чотирма колегами.
Першу смерть відCOVID-19 зафіксували на Хмельниччині. Там померла працівниця місцевої лікарні.
Масштабна смертельна аварія зі швидкою трапилася у Харкові. Троє людей загинули, ще четверо – у лікарні з травмами різних ступенів тяжкості.
На Донбасі російські найманці 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, в результаті один боєць – поранений.
Читайте також
Вибір редакції
-
Розгін Майдану у 2013 році: ДБР завершила розслідування щодо двох експравоохоронцівсьогодні , 11:09
-
Пожежа в Чорнобильській зоні коштуватиме Україні десятки мільйонівсьогодні , 10:53
-
Коронавірус в Іспанії: померлих вже понад 16 тисячсьогодні , 11:55
-
У Львові помер Андрій Дуда – капелан, волонтер, священник найдавнішої львівської церквисьогодні , 14:45
-
Прогноз погоди на 11 квітня: в Україні буде сонячно, на Півдні та Сході трохи похолодаєсьогодні , 09:15
-
"Слуга народу" готова взяти "під крило" чинних мерів на місцевих виборахсьогодні , 12:58