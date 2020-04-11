Випуск новин за 13:00: Евакуація українців з ОАЕ. Візит Зеленського на Донбас

У випуску новин за 11 квітня станом на 13:00 – 113 громадян України повернулися на Батьківщину з Об'єднаних Арабських Еміратів. Чартерний спецрейс прибув до Борисполя сьогодні уночі. Президент Володимир Зеленський проінспектував роботу наметового містечка для хворих на COVID-19 на Донеччині.

Також у випуску: Коронавірусом на Буковині інфікувалися 5 священників. Перший заражений контактував із сотнею вірян, а також з чотирма колегами. Першу смерть відCOVID-19 зафіксували на Хмельниччині. Там померла працівниця місцевої лікарні. Масштабна смертельна аварія зі швидкою трапилася у Харкові. Троє людей загинули, ще четверо – у лікарні з травмами різних ступенів тяжкості. На Донбасі російські найманці 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, в результаті один боєць – поранений.