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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Выпуск новостей за 13:00: Евровидение под угрозой срыва. Потепление в Украине

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 13:00 – с угрозами относительно проведения Евровидения-2019 в Израиле выступила террористическая организация "Исламский джихад". В Украину идет долгожданное тепло – синоптики прогнозируют от 21 до 25 градусов тепла.

      Также в выпуске:

      Новым членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко.

      Неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции, майора Антона Павленко.

      Новую партию писем для украинских пленных собрали активисты благотворительного проекта "Возвращение домой" с Кировоградщины.

      blog_ava
      Застрелили заместителя начальника отделения полиции под Киевом
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      Теги: Евровидение 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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