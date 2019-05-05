Выпуск новостей за 13:00: Евровидение под угрозой срыва. Потепление в Украине

В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 13:00 – с угрозами относительно проведения Евровидения-2019 в Израиле выступила террористическая организация "Исламский джихад". В Украину идет долгожданное тепло – синоптики прогнозируют от 21 до 25 градусов тепла.

Также в выпуске: Новым членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко. Неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции, майора Антона Павленко. Новую партию писем для украинских пленных собрали активисты благотворительного проекта "Возвращение домой" с Кировоградщины.

Источник: 24 канал