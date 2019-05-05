Випуск новин за 13:00: Євробачення під загрозою зриву. Потепління в Україні

У випуску новин за 5 травня станом на 13:00 – з погрозами щодо проведення Євробачення-2019 в Ізраїлі виступила терористична організація "Ісламський джихад". В Україну іде довгоочікуване тепло – синоптики прогнозують від 21 до 25 градусів тепла.

Також у випуску: Новим членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Президент України Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка. Невідомий застрелив заступника начальника Баришівського відділення поліції, майора Антона Павленка. Нову партію листів для українських полонених зібрали активісти благодійного проекту "Повернення додому" з Кіровоградщини.

Джерело: 24 канал