Випуск новин за 13:00: Євробачення під загрозою зриву. Потепління в Україні
У випуску новин за 5 травня станом на 13:00 – з погрозами щодо проведення Євробачення-2019 в Ізраїлі виступила терористична організація "Ісламський джихад". В Україну іде довгоочікуване тепло – синоптики прогнозують від 21 до 25 градусів тепла.
Також у випуску:
Новим членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Президент України Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка.
Невідомий застрелив заступника начальника Баришівського відділення поліції, майора Антона Павленка.
Нову партію листів для українських полонених зібрали активісти благодійного проекту "Повернення додому" з Кіровоградщини.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Україна завжди на крок позаду Кремля, – британський полковник про видачу паспортів РФ українцямсьогодні , 13:16
-
Мексиканець Альварес у гарячому поєдинку проти Джейкобса завоював черговий титул: відеосьогодні , 13:02
-
Багатші за Єлизавету ІІ: музиканти Queen приголомшили своїми статкамисьогодні , 12:39
Коментарі