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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Выпуск новостей за 13:00: Годовщина падения Берлинской стены. День письменности

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 13:00 – в эти минуты в столице Германии продолжаются торжественные мероприятия по случаю 30-летия падения Берлинской стены. В Берлин приехали лидеры Польши, Венгрии, Болгарии, Чехии, Словакии и стран Балтии. Сегодня отмечают День украинской письменности и языка. Впервые официально начали отмечать еще в 1997 году.

      Также в выпуске:

      В больнице скончался раненный накануне военный. А на линии огня более десятка обстрелов и снова ранен боец.

      Разведение войск в районе Богдановка – Петровское произошло. Показали готовность белой сигнальной ракетой по обе стороны фронта.

      ВИЧ-положительные люди теперь могут усыновлять детей. Норму Министерства здравоохранения, которая действовала последние 10 лет, Окружной столичный суд признал недействительной.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей
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