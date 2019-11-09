Выпуск новостей за 13:00: Годовщина падения Берлинской стены. День письменности

В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 13:00 – в эти минуты в столице Германии продолжаются торжественные мероприятия по случаю 30-летия падения Берлинской стены. В Берлин приехали лидеры Польши, Венгрии, Болгарии, Чехии, Словакии и стран Балтии. Сегодня отмечают День украинской письменности и языка. Впервые официально начали отмечать еще в 1997 году.

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