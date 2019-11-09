Випуск новин за 13:00: Річниця падіння Берлінської стіни. День писемності

У випуску новин за 9 листопада станом на 13:00 – у ці хвилини у столиці Німеччини тривають урочисті заходи з нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру. До Берліна приїхали лідери Польщі, Угорщини, Болгарії, Чехії, Словаччини та країн Балтики. Сьогодні відмічають день української писемності й мови. Перше офіційно почали святкувати ще у 1997 році.

Також у випуску: У лікарні помер поранений напередодні військовий. А на лінії вогню понад десяток обстрілів та знову поранений боєць. Розведення військо в районі Богданівка – Петрівське відбулося. Засвідчили готовність білою сигнальною ракетою по обидва боки фронту. ВІЛ-позитивні люди тепер можуть всиновлювати дітей. Норму Міністерства охорони здоров'я, яка діяла останні 10 років, Окружний столичний суд визнав недійсною.