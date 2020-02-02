Выпуск новостей за 13:00: Годовщина смерти Скрябина. Возведение больницы в Ухане
В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 13:00 – в этот день 2015 года лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в аварии. Внедорожник музыканта вылетел на встречную полосу, где столкнулся с молоковозом. Во многих городах запланированы акции памяти. В Ухане за восемь дней построили больницу на шесть тысяч коек для больных коронавирусом.
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