Випуск новин за 13:00: Річниця смерті Скрябіна. Зведення лікарні в Ухані
У випуску новин за 2 лютого станом на 13:00 – в цей день 2015 року лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув в аварії. Позашляховик музиканта вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з молоковозом. В багатьох містах заплановані акції пам'яті. В Ухані за вісім днів побудували лікарню на шість тисяч ліжок для хворих на коронавірус. Очікується, що пацієнтів почнуть приймати вже 6 лютого.
Також у випуску:
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