Випуск новин за 13:00: Річниця смерті Скрябіна. Зведення лікарні в Ухані

У випуску новин за 2 лютого станом на 13:00 – в цей день 2015 року лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув в аварії. Позашляховик музиканта вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з молоковозом. В багатьох містах заплановані акції пам'яті. В Ухані за вісім днів побудували лікарню на шість тисяч ліжок для хворих на коронавірус. Очікується, що пацієнтів почнуть приймати вже 6 лютого.

Також у випуску: У Росії обвалився дах кафе. Загинула одна людина, ще четверо дістали ушкодження. Вибори на окупованому Донбасі можуть відбутись вже наприкінці жовтня. Від коронавірусу помер 44-річний філіппінець. Це перша жертва хвороби поза межами Китаю.