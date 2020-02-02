13:55
2 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусію "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 13:00: Річниця смерті Скрябіна. Зведення лікарні в Ухані

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 лютого станом на 13:00 – в цей день 2015 року лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув в аварії. Позашляховик музиканта вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з молоковозом. В багатьох містах заплановані акції пам'яті. В Ухані за вісім днів побудували лікарню на шість тисяч ліжок для хворих на коронавірус. Очікується, що пацієнтів почнуть приймати вже 6 лютого.

      Також у випуску:

      У Росії обвалився дах кафе. Загинула одна людина, ще четверо дістали ушкодження.

      Вибори на окупованому Донбасі можуть відбутись вже наприкінці жовтня.

      Від коронавірусу помер 44-річний філіппінець. Це перша жертва хвороби поза межами Китаю.

      Податкова реформа 2020: що зміниться для українців
      сьогодні
      7791
      Теги: Новини України Андрій Кузьменко "Скрябін" Китай Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Таємниці мозку: що допоможе покращити пам'ять та підвищити ефективність навчання
      587
      сьогодні , 08:01 Податкова реформа 2020: що зміниться для українців
      Юлія Поскробок 7789
      сьогодні , 06:40 В якому віці українці ідуть на першу роботу: інфографіка
      Анна Запотоцька 1744
      1 лютого , 22:00 Попри загрозу життю: як австралійський художник привернув увагу до війни на Донбасі
      Повернись живим 984
      1 лютого , 19:00 Письмо из Луганска: Украина здесь под запретом
      Ольга Черненко 2723
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук