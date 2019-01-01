Выпуск новостей за 13:00: Годовщина убийства Ноздровской. Убийство в Виннице
В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 13:00 – год назад вблизи села Демидов под Киевом в водоеме нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской. Ужасное убийство в Виннице: четверо погибших, среди которых двое детей. В полиции подозревают в совершенном главу семейства.
Также в выпуске:
Владимир Зеленский ровно в полночь на канале, принадлежащему Коломоскому заявил, что идет в президенты.
ЦИК продолжает регистрировать кандидатов в Президенты.
В московском Парке Горького на катке обрушился мост, на котором находились люди, московская мэрия сообщает о 13 пострадавших.
Источник: 24 канал
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