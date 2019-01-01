Випуск новин за 13:00: Роковини вбивства Ноздровської. Вбивство у Вінниці
У випуску новин за 1 січня станом на 13:00 – рік тому поблизу села Демидів, що під Києвом у водоймі знайшли тіло правозахисниці Ірини Ноздровської. Жахливе вбивство у Вінниці: четверо загиблих, серед яких двоє дітей. В поліції підозрюють у скоєному голову сімейства.
Також у випуску:
Володимир Зеленський рівно опівночі на каналі, що належить Коломоському заявив, що йде в Президенти.
ЦВК продовжує реєструвати кандидатів в Президенти.
У московському Парку Горького на ковзанці обвалився міст, на якому перебували люди, московська мерія повідомляє про 13 постраждалих.
Джерело: 24 канал
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