Випуск новин за 13:00: Роковини вбивства Ноздровської. Вбивство у Вінниці

У випуску новин за 1 січня станом на 13:00 – рік тому поблизу села Демидів, що під Києвом у водоймі знайшли тіло правозахисниці Ірини Ноздровської. Жахливе вбивство у Вінниці: четверо загиблих, серед яких двоє дітей. В поліції підозрюють у скоєному голову сімейства.

Також у випуску: Володимир Зеленський рівно опівночі на каналі, що належить Коломоському заявив, що йде в Президенти. ЦВК продовжує реєструвати кандидатів в Президенти. У московському Парку Горького на ковзанці обвалився міст, на якому перебували люди, московська мерія повідомляє про 13 постраждалих.