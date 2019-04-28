Выпуск новостей за 13:00: ГогольFest в Мариуполе. Разрушительный циклон над Мозамбиком
В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 13:00 – в Мариуполе продолжается ГогольFest – фестиваль современного искусства, одно из самых мощных культурных мероприятий в Украине. Над Мозамбиком прокатился циклон "Кеннет" и оставил сотни разрушенных домов и по меньшей мере 5 погибших. Стихия принесла с собой обильные ливни и сильный ветер. Из-за осадков две местные реки вышли из берегов.
Также в выпуске:
Сутки на фронте прошли под обстрелами, ранен один наш защитник. Враг 13 раз нарушал режим прекращения огня.
Христиане восточного обряда сегодня отмечают Пасху.
В Сиэтле упал строительный кран: четыре человека погибли.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Требует нового импульса: парламент Германии рассмотрит новую стратегию по войне на Донбассесегодня , 13:55
-
Осадчая, Цибульская и Сумская: как звезды отмечают праздник Пасхисегодня , 12:47
-
Пенелопе Крус – 45: как успешной актрисе удается быть заботливой мамой и секс-символом Испаниисегодня , 12:21
Комментарии