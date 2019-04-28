Выпуск новостей за 13:00: ГогольFest в Мариуполе. Разрушительный циклон над Мозамбиком

В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 13:00 – в Мариуполе продолжается ГогольFest – фестиваль современного искусства, одно из самых мощных культурных мероприятий в Украине. Над Мозамбиком прокатился циклон "Кеннет" и оставил сотни разрушенных домов и по меньшей мере 5 погибших. Стихия принесла с собой обильные ливни и сильный ветер. Из-за осадков две местные реки вышли из берегов.

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Источник: 24 канал