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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 13:00: ГогольFest в Мариуполе. Разрушительный циклон над Мозамбиком

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 13:00 – в Мариуполе продолжается ГогольFest – фестиваль современного искусства, одно из самых мощных культурных мероприятий в Украине. Над Мозамбиком прокатился циклон "Кеннет" и оставил сотни разрушенных домов и по меньшей мере 5 погибших. Стихия принесла с собой обильные ливни и сильный ветер. Из-за осадков две местные реки вышли из берегов.

      Также в выпуске:

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      Теги: Стихийный бедствия Новости Мариуполя Фестивали Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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