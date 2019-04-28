Випуск новин за 13:00: ГогольFest у Маріуполі. Руйнівний циклон на Мозамбік

У випуску новин за 28 квітня станом на 13:00 – в Маріуполі триває ГогольFest – фестиваль сучасного мистецтва, один із найпотужніших культурних заходів в Україні. Мозамбік прокотився циклон Кеннет і залишив сотні зруйнованих будинків і щонайменше 5 загиблих. Стихія принесла із собою рясні зливи і потужний вітер. Через опади дві місцеві річки вийшли з берегів, затопивши прилеглі території.

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Джерело: 24 канал