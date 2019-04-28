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      Випуск новин за 13:00: ГогольFest у Маріуполі. Руйнівний циклон на Мозамбік

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 квітня станом на 13:00 – в Маріуполі триває ГогольFest – фестиваль сучасного мистецтва, один із найпотужніших культурних заходів в Україні. Мозамбік прокотився циклон Кеннет і залишив сотні зруйнованих будинків і щонайменше 5 загиблих. Стихія принесла із собою рясні зливи і потужний вітер. Через опади дві місцеві річки вийшли з берегів, затопивши прилеглі території.

      Також у випуску:

      Доба на фронті минула під обстрілами, поранено одного нашого захисника. Ворог 13 разів порушував режим припинення вогню.

      Християни східного обряду сьогодні відзначають Великдень. 

      У Сіетлі впав будівельний кран: чотири людини загинули.

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      Теги: Випуск новин Фестивалі Новини Маріуполя Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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