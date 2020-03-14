Выпуск новостей за 13:00: Госпитализация детей. Экстренное заседание Кабмина
В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 13:00 – на Закарпатье госпитализированы 10 детей с менингококковой инфекцией. Большинство из них ученики сельской школы Коритнян. Кабинет Министров Украины проводит внеочередное заседание. На повестке дня противодействие коронавирусу.
Также в выпуске:
Украина прекращает регулярное авиасообщение и закрывает границу для иностранцев.
В Украине появилась онлайн-карта распространения коронавируса.
В Украине заработало специальное приложение My Pol, чтобы вызвать правоохранителей, вам достаточно нажать кнопку СОС и ваше сообщение мгновенно поступает в полицию.
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