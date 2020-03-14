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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
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      Выпуск новостей за 13:00: Госпитализация детей. Экстренное заседание Кабмина

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 13:00 – на Закарпатье госпитализированы 10 детей с менингококковой инфекцией. Большинство из них ученики сельской школы Коритнян. Кабинет Министров Украины проводит внеочередное заседание. На повестке дня противодействие коронавирусу.

      Также в выпуске:

      Украина прекращает регулярное авиасообщение и закрывает границу для иностранцев.

      В Украине появилась онлайн-карта распространения коронавируса.

      В Украине заработало специальное приложение My Pol, чтобы вызвать правоохранителей, вам достаточно нажать кнопку СОС и ваше сообщение мгновенно поступает в полицию.

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      Теги: Кабинет Министров Украины Выпуск новостей
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