Выпуск новостей за 13:00: Госпитализация детей. Экстренное заседание Кабмина

В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 13:00 – на Закарпатье госпитализированы 10 детей с менингококковой инфекцией. Большинство из них ученики сельской школы Коритнян. Кабинет Министров Украины проводит внеочередное заседание. На повестке дня противодействие коронавирусу.

Также в выпуске: Украина прекращает регулярное авиасообщение и закрывает границу для иностранцев. В Украине появилась онлайн-карта распространения коронавируса. В Украине заработало специальное приложение My Pol, чтобы вызвать правоохранителей, вам достаточно нажать кнопку СОС и ваше сообщение мгновенно поступает в полицию.