Випуск новин за 13:00: Госпіталізація дітей. Екстрене засідання Кабміну

У випуску новин за 14 березня станом на 13:00 – на Закарпатті госпіталізували 10 дітей із менінгококовою інфекцією. Більшість із них учні сільської школи Коритнян. Кабінет Міністрів України проводить позачергове засідання. На порядку денному протидія коронавірусу.

Також у випуску: Україна припиняє регулярне авіасполучення та закриває кордон для іноземців. В Україні з'явилася онлайн-карта розповсюдження коронавірусу. В Україні запрацював спеціальний додаток My Pol, аби викликати правоохоронців, вам достатньо натиснути кнопку СОС і ваше повідомлення миттєво надходить до поліції.