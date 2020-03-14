Випуск новин за 13:00: Госпіталізація дітей. Екстрене засідання Кабміну
У випуску новин за 14 березня станом на 13:00 – на Закарпатті госпіталізували 10 дітей із менінгококовою інфекцією. Більшість із них учні сільської школи Коритнян. Кабінет Міністрів України проводить позачергове засідання. На порядку денному протидія коронавірусу.
Також у випуску:
Україна припиняє регулярне авіасполучення та закриває кордон для іноземців.
В Україні з'явилася онлайн-карта розповсюдження коронавірусу.
В Україні запрацював спеціальний додаток My Pol, аби викликати правоохоронців, вам достатньо натиснути кнопку СОС і ваше повідомлення миттєво надходить до поліції.
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