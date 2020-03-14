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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      Випуск новин за 13:00: Госпіталізація дітей. Екстрене засідання Кабміну

      Випуск новин -

      У випуску новин за 14 березня станом на 13:00 – на Закарпатті госпіталізували 10 дітей із менінгококовою інфекцією. Більшість із них учні сільської школи Коритнян. Кабінет Міністрів України проводить позачергове засідання. На порядку денному протидія коронавірусу.

      Також у випуску:

      Україна припиняє регулярне авіасполучення та закриває кордон для іноземців.

      В Україні з'явилася онлайн-карта розповсюдження коронавірусу.

      В Україні запрацював спеціальний додаток My Pol, аби викликати правоохоронців, вам достатньо натиснути кнопку СОС і ваше повідомлення миттєво надходить до поліції.

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      Теги: Кабінет Міністрів України Випуск новин
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