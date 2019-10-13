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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Выпуск новостей за 13:00: Хождение на работу с собакой. Взрыв в Китае

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 октября по состоянию на 13:00 – в США работникам одной из компаний разрешили брать с собой в офис четвероногих. Ее руководство убеждено, что в таком обществе сотрудники работают эффективнее. В китайской провинции Цзянсу прогремел взрыв в одном из кафе. Именно тогда, когда в помещении были посетители.

      Также в выпуске:

      В Нидерландах хакер взломал сайт и получил данные пользователей сексуслуг.

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      blog_ava
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      Теги: Мир животных Китай Выпуск новостей
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