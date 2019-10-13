Выпуск новостей за 13:00: Хождение на работу с собакой. Взрыв в Китае
В выпуске новостей за 13 октября по состоянию на 13:00 – в США работникам одной из компаний разрешили брать с собой в офис четвероногих. Ее руководство убеждено, что в таком обществе сотрудники работают эффективнее. В китайской провинции Цзянсу прогремел взрыв в одном из кафе. Именно тогда, когда в помещении были посетители.
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