Випуск новин за 13:00: Ходіння на роботу з собакою. Вибух у Китаї
У випуску новин за 13 жовтня станом на 13:00 – у США працівникам однієї з компаній дозволили брати з собою в офіс чотирилапих. Її керівництво переконане, що в такому товаристві співробітники працюють ефективніше. У китайській провінції Цзянсу пролунав вибух в одному з кафе. Саме тоді, коли в приміщені були відвідувачі.
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