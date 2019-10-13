Випуск новин за 13:00: Ходіння на роботу з собакою. Вибух у Китаї

У випуску новин за 13 жовтня станом на 13:00 – у США працівникам однієї з компаній дозволили брати з собою в офіс чотирилапих. Її керівництво переконане, що в такому товаристві співробітники працюють ефективніше. У китайській провінції Цзянсу пролунав вибух в одному з кафе. Саме тоді, коли в приміщені були відвідувачі.

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