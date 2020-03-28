Выпуск новостей за 13:00: Исчезновение очередей на границе. Нарушение самоизоляции
В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 13:00 – очереди в несколько тысяч человек на границе с Польшей уже исчезли. Об этом сообщили в Офисе омбудсмена. Десять человек в Харькове недавно вернулись из-за границы и две недели должны были сидеть дома. Однако указали неправильные номера и адреса проживания. Правоохранителям удалось их разыскать.
Также в выпуске:
В одном из районов Тернопольщины зафиксировали массовые случаи заражения коронавирусом среди медиков.
В Конотопе, на Сумщине, закрыли отделение больницы после смертельного случая коронавируса.
Этой ночью стрелки часов переводят на час вперед.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии