Выпуск новостей за 13:00: Исчезновение очередей на границе. Нарушение самоизоляции

В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 13:00 – очереди в несколько тысяч человек на границе с Польшей уже исчезли. Об этом сообщили в Офисе омбудсмена. Десять человек в Харькове недавно вернулись из-за границы и две недели должны были сидеть дома. Однако указали неправильные номера и адреса проживания. Правоохранителям удалось их разыскать.

Также в выпуске: В одном из районов Тернопольщины зафиксировали массовые случаи заражения коронавирусом среди медиков. В Конотопе, на Сумщине, закрыли отделение больницы после смертельного случая коронавируса. Этой ночью стрелки часов переводят на час вперед.