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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 13:00: Исчезновение очередей на границе. Нарушение самоизоляции

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 13:00 – очереди в несколько тысяч человек на границе с Польшей уже исчезли. Об этом сообщили в Офисе омбудсмена. Десять человек в Харькове недавно вернулись из-за границы и две недели должны были сидеть дома. Однако указали неправильные номера и адреса проживания. Правоохранителям удалось их разыскать.

      Также в выпуске:

      В одном из районов Тернопольщины зафиксировали массовые случаи заражения коронавирусом среди медиков.

      В Конотопе, на Сумщине, закрыли отделение больницы после смертельного случая коронавируса.

      Этой ночью стрелки часов переводят на час вперед.

      В Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса, 8 – летальных: МЗ
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      Теги: Госпогранслужба Выпуск новостей
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