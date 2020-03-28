Випуск новин за 13:00: Зникнення черг на кордоні. Порушення самоізоляції
У випуску новин за 28 березня станом на 13:00 – декількатисячні черги на кордоні з Польщею вже зникли. Про це повідомили в Офісі омбудсмена. Десятеро людей у Харкові нещодавно повернулися з-за кордону і два тижні мали сидіти вдома. Однак вказали неправильні номери та адреси проживання. Правоохоронцям вдалось їх розшукати.
Також у випуску:
В одному із районів Тернопільщині зафіксували масові випадки зараження коронавірусом серед медиків.
У Конотопі, що на Сумщині, закрили відділення лікарні після смертельного випадку коронавірусу.
Цієї ночі стрілки годинника переводять на годину вперед.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі