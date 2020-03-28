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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 13:00: Зникнення черг на кордоні. Порушення самоізоляції

      Випуск новин -

      У випуску новин за 28 березня станом на 13:00 – декількатисячні черги на кордоні з Польщею вже зникли. Про це повідомили в Офісі омбудсмена. Десятеро людей у Харкові нещодавно повернулися з-за кордону і два тижні мали сидіти вдома. Однак вказали неправильні номери та адреси проживання. Правоохоронцям вдалось їх розшукати.

      Також у випуску:

      В одному із районів Тернопільщині зафіксували масові випадки зараження коронавірусом серед медиків.

      У Конотопі, що на Сумщині, закрили відділення лікарні після смертельного випадку коронавірусу.

      Цієї ночі стрілки годинника переводять на годину вперед.

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      Теги: Держприкордонслужба Випуск новин
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