Выпуск новостей за 13:00: Избирательный рекорд. Протесты в Венесуэле

В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 13:00 – в ЦИК уже зарегистрировали 28 кандидатов на пост главы государства, но это еще не все, ведь некоторые политики, среди них и действующий президент, до сих пор не принесли документы. В Венесуэле новая волна протестов. Несколько десятков тысяч сторонников оппозиционного лидера Хуана Гуайдо вышли на улицы, требуя от Николаса Мадуро отставки.

Также в выпуске: Глава Православной церкви Украины Епифаний официально вступил на престол. За прошедшие сутки пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военных получили ранения.