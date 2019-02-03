Випуск новин за 13:00: Виборчий рекорд. Протести у Венесуелі

У випуску новин за 3 лютого станом на 13:00 – у ЦВК вже зареєстрували 28 кандидатів на пост глави держави, проте це ще не все, адже деякі політики, зокрема й чинний президент досі не принесли документи. У Венесуелі розпочалася нова хвиля протестів. Кілька десятків тисяч прихильників опозиційного лідера Хуана Гуайдо вийшли на вулиці міст, вимагаючи від Ніколаса Мадуро піти у відставку.

Також у випуску: Голова Православної церкви України Епіфаній офіційно вступив на престол. Минулої доби проросійські бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, двоє 2 українських військових отримали поранення.