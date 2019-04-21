Выпуск новостей за 13:00: Явка на президентских выборах. Волеизъявление за рубежом
В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 13:00 – появились первые итоги от ЦИК о работе избирательных участков и явке на президентских гонках. Наиболее активно голосуют на Востоке и в центральных регионах Украины. Самый первый участок в мире открылся в Австралии. Впоследствии открыли участки в Китае, Малайзии и Южной Корее. О начале голосования информируют дипведомства этих стран.
Также в выпуске:
Оба кандидата совершили волеизъявление, а их штабы начали работу.
Нынешнюю президентскую компанию в мире назвали самой демократичной, хоть и довольно непредсказуемой.
Источник: 24 канал
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