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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ ПРИВАТБАНК
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      Выпуск новостей за 13:00: Явка на президентских выборах. Волеизъявление за рубежом

      Выпуск новостей 355 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 13:00 – появились первые итоги от ЦИК о работе избирательных участков и явке на президентских гонках. Наиболее активно голосуют на Востоке и в центральных регионах Украины. Самый первый участок в мире открылся в Австралии. Впоследствии открыли участки в Китае, Малайзии и Южной Корее. О начале голосования информируют дипведомства этих стран.

      Также в выпуске:

      Оба кандидата совершили волеизъявление, а их штабы начали работу.

      Нынешнюю президентскую компанию в мире назвали самой демократичной, хоть и довольно непредсказуемой.

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      Теги: Выборы Президента 2019 ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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