Выпуск новостей за 13:00: Явка на президентских выборах. Волеизъявление за рубежом

В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 13:00 – появились первые итоги от ЦИК о работе избирательных участков и явке на президентских гонках. Наиболее активно голосуют на Востоке и в центральных регионах Украины. Самый первый участок в мире открылся в Австралии. Впоследствии открыли участки в Китае, Малайзии и Южной Корее. О начале голосования информируют дипведомства этих стран.

Также в выпуске: Оба кандидата совершили волеизъявление, а их штабы начали работу. Нынешнюю президентскую компанию в мире назвали самой демократичной, хоть и довольно непредсказуемой.

Источник: 24 канал