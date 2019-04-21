Випуск новин за 13:00: Явка на президентських виборах. Волевиявлення за кордоном

У випуску новин за 21 квітня станом на 13:00 – з'явилися перші підсумки від ЦВК про роботу виборчих дільниць та явку на президентських перегонах. Найактивніше голосують на Сході та в центральних регіонах України. Найперша дільниця у світі відкрилася в Австралії. Згодом відкрили дільниці у Китаї, Малайзії та Південній Кореї. Про початок голосування інформують дипвідомства цих країн.

Також у випуску: Обидва кандидати здійснили волевиявлення, а їх штаби розпочали роботу. Цьогорічну президентську компанію у світі назвали найдемократичнішою, хоч і доволі непередбачуваною.

Джерело: 24 канал