Выпуск новостей за 13:00: Экс-командир "Беркута" в Москве. Обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 13:00 – экс-командир киевского полка "Беркута" Сергей Кусюк вчера разгонял митинг в Москве. Несмотря на объявленный режим полного прекращения огня – боевики не унимаются. За прошедшие сутки враг 8 раз игнорировал договоренности.

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