Випуск новин за 13:00: Екс-командир "Беркуту" у Москві. Обстріли на фронті
У випуску новин за 4 серпня станом на 13:00 – екс-командир київського полку "Беркута" Сергій Кусюк учора розганяв мітинг у Москві. Попри оголошений режим повного припинення вогню – бойовики не вгамовуються. Минулої доби ворог 8 разів ігнорував домовленості.
Також у випуску:
У торговому центрі в американському місті Ель-Пасо сталася смертельна стрілянина. Внаслідок інциденту щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень.
Нещодавно у результаті зливи в Одесі підтопило низку вулиць, зірвало асфальт та знесло припарковані авто.
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Джерело: 24 канал
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