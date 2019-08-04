Випуск новин за 13:00: Екс-командир "Беркуту" у Москві. Обстріли на фронті

У випуску новин за 4 серпня станом на 13:00 – екс-командир київського полку "Беркута" Сергій Кусюк учора розганяв мітинг у Москві. Попри оголошений режим повного припинення вогню – бойовики не вгамовуються. Минулої доби ворог 8 разів ігнорував домовленості.

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