Выпуск новостей за 13:00: Катастрофа "Боинга777". Стихийное бедствие на Кубе
В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 13:00 – ЕС призвал Россию признать свою вину в катастрофе самолета рейса МН-17. На Кубу обрушился шторм "Альберто", есть угроза торнадо.
Также в выпуске:
Сутки на фронте: боевики используют тяжелое вооружение.
28 мая Сущенко произнесет последнее слово.
Политический кризис в Италии.
Источник: 24 Канал
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