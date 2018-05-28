Выпуск новостей за 13:00: Катастрофа "Боинга777". Стихийное бедствие на Кубе

В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 13:00 – ЕС призвал Россию признать свою вину в катастрофе самолета рейса МН-17. На Кубу обрушился шторм "Альберто", есть угроза торнадо.

Также в выпуске: Сутки на фронте: боевики используют тяжелое вооружение. 28 мая Сущенко произнесет последнее слово. Политический кризис в Италии.