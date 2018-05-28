Випуск новин за 13:00: Збиття "Боїнга777". Стихійне лихо на Кубі
У випуску новин за 28 травня станом на 13:00 – ЄС закликала Росію визнати свою провину у збитті літака рейсу МН-17. На Кубі вирує шторм "Альберто", є загроза торнадо.
Також у випуску:
Доба на фронті: бойовики використовують важке озброєння.
28 травня Сущенко виголосить останнє слово.
Політична криза в Італії.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Президент Польщі назвав Росію найсерйознішою загрозою для безпеки Європи і світусьогодні, 15:12
-
Проросійські бойовики на Донеччині вбили школярку, яка тільки-но відсвяткувала день народженнясьогодні, 13:53
-
Росіянка з трьома дітьми попросила про статус біженців в Україні: відома причинасьогодні, 13:00
Коментарі