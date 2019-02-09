Выпуск новостей за 13:00: Легализация каннабиса в Украине. Македония в НАТО
В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 13:00 – на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию, где просят легализовать каннабис для науки и медицины. Парламент Греции согласился принять Македонию в НАТО.
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Источник: 24 канал
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