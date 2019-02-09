Выпуск новостей за 13:00: Легализация каннабиса в Украине. Македония в НАТО

В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 13:00 – на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию, где просят легализовать каннабис для науки и медицины. Парламент Греции согласился принять Македонию в НАТО.

Также в выпуске: В Днепре женщину поймали на подкупе избирателей в одном из баров города. В Белой Церкви во время выступления кандидата в президенты Юлии Тимошенко неизвестные бросили дымовые шашки в толпу. В лондонском аэропорту "Хитроу" самолет снесло ветром во время посадки.