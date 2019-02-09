14:33
9 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путешествия "героев" Путина. Верблюжья сила России
      Вєсті Кремля
      23:44, 8 февраля
      Вести.UA: Охранник для Януковича. Долговременные заработки Насирова
      Вєсті.UA
      22:23, 8 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, 8 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Выборы как праздник
      Згадати все
      00:55, сегодня
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 13:00: Легализация каннабиса в Украине. Македония в НАТО

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 13:00 – на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию, где просят легализовать каннабис для науки и медицины. Парламент Греции согласился принять Македонию в НАТО.

      Также в выпуске:

      В Днепре женщину поймали на подкупе избирателей в одном из баров города.

      В Белой Церкви во время выступления кандидата в президенты Юлии Тимошенко неизвестные бросили дымовые шашки в толпу.

      В лондонском аэропорту "Хитроу" самолет снесло ветром во время посадки.

      blog_ava
      Кто поедет на отбор Евровидения-2019 от Украины: список участников
      сегодня
      7997
      Теги: Македония медицинский каннабис Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сіландія, Тувалу, Нгване та інші: про цікавинки цікавих країн
      сегодня , 12:00 Сіландія, Тувалу, Нгване та інші: про цікавинки цікавих країн
      Блог Медіа 263
      Вдохновленные цветом: смелый проект современных апартаментов во Львове от украинских дизайнеров
      сегодня , 11:37 Вдохновленные цветом: смелый проект современных апартаментов во Львове от украинских дизайнеров
      151
      История белоруса, который воюет за Украину
      сегодня , 08:40 История белоруса, который воюет за Украину
      Повернись живим 880
      Возможен ли реванш вчерашних "регионалов"?
      8 февраля , 22:01 Возможен ли реванш вчерашних "регионалов"?
      Наталя Ромашова 571
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      8 февраля , 22:00 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      Лев Парцхаладзе 5565
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Выпуск новостей 24 марта по состоянию на 14:00
       24 марта 2016 , 14:57
      Выпуск новостей за 12:00: Стрельба в Москве. Неожиданное заявление Гройсмана
       27 декабря 2017 , 12:39
      Выпуск новостей за 12:00: Взрывы в Магнитогорске. Интронизация Епифания
       18 января , 13:25
      Выпуск новостей за 19:00: Эффективность работы НАПК. Земля для "псевдоатовца"
       28 января , 20:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук