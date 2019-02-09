Випуск новин за 13:00: Легалізація канабісу в Україні. Македонія до НАТО

У випуску новин за 9 січня станом на 13:00 – на сайті Верховної Ради зареєстрували петицію, де просять легалізувати канабіс для науки та медицини. Парламент Греції погодився прийняти Македонію до НАТО.

Також у випуску: У Дніпрі жінку зловили на підкупі виборців в одному з барів міста. У Білій Церкві під час виступу кандидата у президенти Юлії Тимошенко невідомі кинули димові шашки у натовп. У лондонському аеропорту "Хітроу" літак знесло вітром під час посадки.