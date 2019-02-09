Випуск новин за 13:00: Легалізація канабісу в Україні. Македонія до НАТО
У випуску новин за 9 січня станом на 13:00 – на сайті Верховної Ради зареєстрували петицію, де просять легалізувати канабіс для науки та медицини. Парламент Греції погодився прийняти Македонію до НАТО.
Також у випуску:
У Дніпрі жінку зловили на підкупі виборців в одному з барів міста.
У Білій Церкві під час виступу кандидата у президенти Юлії Тимошенко невідомі кинули димові шашки у натовп.
У лондонському аеропорту "Хітроу" літак знесло вітром під час посадки.
Джерело: 24 канал
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