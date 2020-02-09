Выпуск новостей за 13:00: Масштабные дожди в Австралии. Обстрелы на Донбассе

В выпуске новостей за 9 февраля по состоянию на 13:00 – мощные ливни в Австралии потушили масштабные лесные пожары и вызвали массовые наводнения. Проливные дожди остановили огонь, который уже приближался к Сиднею. Боевики снова поливают минами наши позиции. На этот раз досталось защитникам Лебединского. Там за сегодня прилетело уже 10 мин запрещенного Минском калибра 82 миллиметра.

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